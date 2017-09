Estoy bien con no tener un montón de dinero. Puedo comprar mi ropa en tiendas de segunda mano y beber en bares de tercera. Las experiencias son más importantes que las cosas, bla, bla bla…. Pero a medida que me dirijo a mis 30 años, a veces me pregunto qué pretendientes potenciales pensarán en mi tumultuosa situación financiera. También me pregunto si realmente puedo permitirme el lujo de encontrar a alguien especial. Después de todo, las citas no son baratas.