La estrategia de recurrir al espectro de las frecuencias no utilizadas, también llamado "espacios blanco", con el objetivo de expandir el acceso a Internet de alta velocidad no es algo nuevo para Microsoft. La compañía, durante mucho tiempo, ha buscado utilizar las ondas de radio vacías para ofrecer banda ancha inalámbrica barata. La empresa explicó que el espectro de la TV no utilizado se está convirtiendo en la alternativa a la fibra óptica o al 4G porque es significativamente mucho más barato.