No hacer nada cuando hay desacuerdo en cómo vivir y disfrutar de la casa no es una opción viable. Si no podéis resolver vuestras diferencias, llamad a un tercero para que haga un asesoramiento objetivo. No necesita ser un organizador profesional, pero un pariente tampoco puede ser la opción ideal. Un amigo o un vecino puede ayudaros a limpiar o a ordenar un armario un par de veces al año, o incluso a daros consejos sobre cómo procesar las facturas. También podéis contratar a una persona de servicio para que venga a limpiar la casa cada pocas semanas. Esto no solo ayudará a mantener tu casa limpia, sino que también requiere que tú te encargues de ordenar y recoger antes de que venga el personal de limpieza.