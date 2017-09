¿La comida para llevar? No pongas tus esperanzas en la reducción de grasas o en carbohidratos. Los participantes hicieron lo mejor que sabían. "Independientemente de ser bajo en carbohidratos o en grasa, los ayudamos a cambiar su relación con la comida", apuntó Gardner. "No comieron en el auto, no comieron en la biblioteca, no comieron mientras caminaban, fueron más al mercado de los agricultores y cocinaron más platos con su familia", agregó.