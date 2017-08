"No invertimos lo suficiente, no ahorramos lo suficiente, no comerciamos lo suficiente y no educamos lo suficiente. Así no vamos a crecer lo suficiente", comenta Alberto Ramos, jefe económico de Goldman Sachs para América Latina. "No es un rompecabezas económico, sabemos lo que hay que hacer, pero no estoy muy optimista de que se haga. Si no ocurre, la región seguirá perdiendo década tras década y seguirá rezagada", apunta.