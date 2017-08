Muchas personas luchan por alcanzar sus metas de salud y bienestar. Se aferran a la dieta y a las modas de ejercicio, pero pasan por alto la importancia de la planificación de hábitos coherentes. La falta de planificación puede tener un efecto de bola de nieve: comienzas tu mañana cansado después de una mala noche de sueño, te saltas tu sesión de entrenamiento y dejas de tomar el desayuno porque necesitas irte de casa. Los almuerzos en los restaurantes normalmente son más pesados que los que se hacen en casa, pero embalar un almuerzo no es una opción si no lo has tenido en cuenta. Los antojos de azúcar y cafeína pueden producirse durante todo el día por la fatiga y el mal sueño. El día entero te sientes agitado porque empezaste estresado y tuviste que correr. Es un círculo vicioso.