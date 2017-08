Establecer las expectativas desde el principio. Si tienes que estar en otro lugar en un momento determinado, debes dejárselo saber a tu cita por adelantado. En una primera cita es perfectamente aceptable decir: "Tengo que estar fuera de aquí para reunirme con un amigo a las 8 de la noche" o "Tengo que ver The Bachelorette" o "Debo dar de comer a mi gato". Quizás tu plan de las 8 de la noche es tu segunda "primera cita". O tal vez ya eres consciente que para un primer encuentro una hora y medio ya es más que suficiente. No hay nada de malo en establecer un límite de tiempo en una primera cita. Sois unos desconocidos. Has ido para hacer una prueba de conducción no para hacer un viaje de larga distancia por carretera.