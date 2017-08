"Facebook no puede prevenir proactivamente a una persona de registrarse y crear una cuenta de Facebook", dijo la compañía. "Simplemente no es factible revisar más de 1,000 millones de perfiles para localizar a un solo usuario que puede estar mintiendo sobre su nombre. No existe un programa o un mecanismo técnico para evitar que un individuo mienta sobre su identidad o sobre su edad". Todo lo que podía hacer, dijo Facebook, era cerrar las cuentas de la chica después del hecho.