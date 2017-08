El consenso del equipo aún no ha sido anunciado oficialmente y la decisión del presidente Donald Trump sobre la conveniencia de añadir o no tripulación en el primer vuelo del SLS podría no tener en cuenta esos análisis, de acuerdo a informaciones de personas que quieren guardar el anonimato porque no están autorizadas a opinar sobre los asuntos internos de la NASA. De ser así, una solicitud de la Casa Blanca para proporcionar un financiamiento adicional al organismo público espacial para 2018 debería realizarse con relativa rapidez.