En teoría, las mujeres podrían acumular diferentes estilos de zapatillas de deporte pero las empresas de calzado no lo ponen fácil. "¿Por qué las gamas de colores de las mujeres deben limitarse a los rosas, los púrpuras y los pasteles?", lamentaba la bloguera Anna Bediona, una apasionada de los sneakers, en un artículo publicado en 2013. Es la misma pregunta que me hago cada vez que entro a una tienda. ¿Por qué los estilos que me gustan solo están en la sección de hombres? ¿Por qué las mujeres no pueden tener zapatos atractivos? Realmente hay un cambio de papeles.