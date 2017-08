¿Adivinas qué? Que todo va a salir bien. Tus ojos no se van a secar y tu piel no se va a quemar. Una plaga de langostas no caerá del cielo. El suelo no se abrirá para tragarse el planeta. Después de un par de minutos, la Luna seguirá hacia delante y el mundo será como siempre ha sido aunque, con suerte, apreciará la belleza del cosmos.