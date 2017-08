También es verdad que me resulta más agradable asistir sola a las bodas. No es que no disfrute de la compañía de mi marido, pero después de diez años de matrimonio con la misma persona, es un placer tener tiempo ininterrumpido "para mí". Es maravilloso poder tener una habitación de hotel para uno solo. También aprecio no tener que acortar mi diversión en las bodas porque mi marido está aburrido o porque no le gusta la hora del baile. Soy capaz de recordar anécdotas con viejos amigos sin sentirme mal porque mi cónyuge no estaba ahí y puedo contar la cantidad de personas interesantes que he conocido porque no estaba atrapada interactuando con mi pareja. En cuanto a la temida "mesa de solteros" he aprendido que es el lugar más entretenido para sentarse si estás interesado en oír cosas divertidas sobre el pasado del novio.