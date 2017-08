Fue un error tener relaciones sexuales sin protección con alguien a quién no conocía. Posiblemente era un grandioso error. Pero no en proporción con todo lo que me mortifiqué durante ese mes de espera. Es la gente con la que construimos relaciones la que te puede ayudar a contrarrestar tus problemas. No darles esa oportunidad sería el mayor error de todos.