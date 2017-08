Por ejemplo un vuelo. Hasta no hace mucho, los aviones eran santuarios desconectados donde no tenías nada para hacer excepto leer, soñar dormido o despierto. Pero ya no es así. En un viaje que hice recientemente, un adolescente, estaba viendo una película en una pantalla y jugando en otra, mientras que un hombre estaba trabajando en su laptop, otro estaba mirando Facebook en su teléfono inteligente y un pasajero miraba un programa de televisión frente a su asiento. Podemos estar "solos", pero en realidad no lo estamos.