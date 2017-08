Mi familia tiene una larga historia de amistad con el pueblo de Venezuela. Ellos recibieron al presidente John F. Kennedy y a mi padre, Robert F. Kennedy, tras la puesta en marcha de la Alianza para el Progreso en América Latina, que destinó dinero para armas y cohetes, pero no a la vivienda, educación ni al empleo. He visto calidez y sentido esa amistad siempre que he caminado por las calles de Caracas.