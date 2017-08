Respuesta: He estado entre bastidores y tengo muchos amigos trabajando en el zoo. Durante años, he estado escuchando quejas y preocupaciones. A principios del 2000, cuando todavía trabajaba como asistente de fotografía, el fotógrafo sabía que yo amaba a los animales y me invitó a hacer una sesión de tres días con él. El zoológico estaba ganando dinero mientras alquilaba los animales. Se trataba de un águila calva. Detrás de las escenas había filas y filas de enormes pájaros enjaulados. El águila fue atada por el tobillo para que se sentara bajo las luces calientes sobre un telón de fondo blanco, junto a un cráneo de vaca y una bota de cuero, que era el artículo que se anunciaba. El pájaro jadeaba y trataba de volar. El pájaro volaría a lo largo de la cuerda, luego del revés. Su cuidador lo controlaba y ponía el cráneo de la vaca para que pudiese ser fotografiado. Mis amigos del zoológico me explican cosas que los visitantes no saben o no ven, como cuando llegan animales nuevos, no se adaptan y acaban muriendo. Otros que se quedan atrapados en el cableado y se los encuentran muertos por la mañana.