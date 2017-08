Mientras que To the Bone se centra en la recuperación de Ellen, una mujer de color que lucha contra un trastorno alimentario y un personaje masculino que tiene anorexia. Cynthia Bulik, directora fundadora del Centro de Excelencia en Trastorno de la Alimentación de la Universidad de Carolina del Norte, aún no ha visto la película, pero señaló que estas cosas son alentadoras porque Hollywood y los medios, a menudo, no muestran que los trastornos alimentarios afectan a ciertas mujeres, que están fuera de los estereotipos.