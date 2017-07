Hicimos algunos aterrizajes forzosos y el hecho de tener la visibilidad a la altura de la nariz me permitió tener la perspectiva de un piloto. Los golpes eran fuertes pero los daños no lo eran tanto: tanto el módulo del vuelo como el del propio avión estaban listos para volar de inmediato. "Sabemos que cada vuelo termina en accidente. Lo construimos para eso", afirma su inventor Shai Goitein, un diseñador industrial y ex piloto del ejército israelí.