La gente siempre habla de la fuerza que puedes sacar de tu orgullo. Ellos no te dirán que llorarás por miedo a hacer las cosas cuando amanezca. No te hablarán de la alegría que te dará encontrar un vestido por USD 9.00 un día después del Día del Trabajo porque "todas las prendas de color blanco deben salir de la tienda" a pesar de no contar con tu madre, tu tía o tu primo para celebrarlo. Ellos no te dicen el orgullo que tendrás cuando estaciones, por primera vez, tu propio carro y no tengas la obligación de pedirle a un extraño que te lleve de regreso al trabajo.