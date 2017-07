Pregunta: Estoy embarazada de mi primer hijo y estoy trabajando. Mi plan es utilizar toda mi baja maternal y luego volver a trabajar. Mi suegra se ha ofrecido a cuidar al niño. Estamos cerca de ella y confío en sus habilidades maternales. La veo en acción con mi sobrina de cuatro años, a la que ve varios días a la semana. Estoy más preocupada por que mi hijo quiera más a su abuela que a mí. Lo veo cuando voy a su casa y está su nieta. Cuando su mamá llega para recogerla, la pequeña no quiere irse de la casa y quiere estar con la abuela. Si fuera mi hijo, a mí me rompería el corazón. No es que mi suegra compita por el afecto de la niña, ella simplemente es amorosa. ¿Cómo puedo lidiar con eso? Aún sigo valorando la opción de trabajar, a pesar de que no puedo permitirme quedarme en casa. Si yo fuera un hombre, como el noventa por ciento de mis compañeros de trabajo, ese no sería un problema.