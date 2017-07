Todos estamos familiarizados con los riesgos de una maternidad mayor. Pero los padres más viejos, a menudo, no se preocupan por eso. "Hay algunas cosas que nunca han preocupado, como el tic tac del reloj biológico", escribió Richard Cohen, del The Washington Post, en la columna de 1978 donde acuñó este término. A veces los padres mayores tienen un plus. "Los padres que son más viejos normalmente tienen más tiempo libre, tienen más recursos financieros y parece que piensan más y son más proactivos" que sus homólogos más jóvenes, según el Centro Nacional para la Paternidad de Estados Unidos.