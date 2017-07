Pero has de tener en cuenta su advertencia. Si quieres ir a una playa para alejarte de otros seres humanos, tienes que intentar evitar aquellos lugares populares y lujosos que están junto al mar. En los seis destinos que se enumeran a continuación no encontrarás un alma en un radio de 160 kilómetros y los lugareños te harán sentir como uno más de la familia. No solo eso, sino que, además, esos paisajes son ideales para postales, libres de turistas y llenos de calas secretas esperando a que las descubras. Y para poner la cereza al postre, están todos muy cerca de lugares que ya conoces y que, seguramente, te encantan.