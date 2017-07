No era fácil. Estaba molesto. En mi opinión más racional, ese no tenía que ser un gran problema. "¡Por Dios, era solo una bebida!". Pero esos pensamientos no me ayudaron a mantener la calma ni la empatía, aunque intenté que la situación no pasara a mayores. Estaba con mi hijo, a quién quiero mucho, molesto. Esto era real para él.