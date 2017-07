Cuando llegué al puesto de control de la TSA le dije al agente que no tenía mi licencia de manejar. El oficial me apartó de inmediato y me preguntó qué otras formas de identificación llevaba. Le mostré lo que tenía en mi mochila: una identificación para el trabajo, que llevaba mi fotografía pero no mi nombre, algunos documentos con mi nombre pero no con mi fotografía y una imagen de mi licencia que había almacenado en mi teléfono celular. Dijo que nada de eso era aceptable. Solamente un documento físico con una foto y un nombre lo haría posible.