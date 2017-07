Después de todo eso, los padres tienen que aprender de sus propios errores. Y parece que eso hice. Estuve dos años haciendo un "curso de paternidad" después de que mi hijo mayor desapareciera en un centro comercial. Estábamos en Express, una tienda de ropa, cuando mi esposa entró al vestidor con varios artículos, dejándome a cargo de Zack, que estaba atado en su cochecito como si tuviera una camisa de fuerza. Podía retorcerme, pero no podía empezar a gritar porque no estaba solo. Esa tienda llena de compradores me querían matar.