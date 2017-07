El helado se convirtió en un rito para los recién llegados a Estados Unidos. Para que se aclimataran, los inmigrantes de Ellis Island solían recibir una cucharada de helado durante la primera comida, pero a veces ese gesto de buena voluntad no salía del todo bien. En 1902, varios inmigrantes procedentes de Italia, que habían estado en Pascua, se alarmaron por la extraña temperatura y textura de este alimento y pidieron calentarlo, según relató The New York Times.