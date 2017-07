El estudio confirma que la mayoría de los niños no están realizando los mínimos de actividad física, al menos sesenta minutos de un entrenamiento moderado y fuerte, según la Organización Mundial de la Salud. Entre los pequeños de seis a once años de edad, el veinticinco por ciento de los niños y el cincuenta por ciento de las niñas no cumplían con ese objetivo. Para los adolescentes de doce a diecinueve años, la situación se agravaba con el cincuenta por ciento de los hombres y el setenta y cinco por ciento de las mujeres.