Por ejemplo, no tenemos ni idea del contenido de azúcar que contiene este tipo de productos infantiles. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos no requiere que las compañías de fórmulas lo divulguen. Para un bebé, la fórmula es su única fuente de nutrición. Si como demasiado azúcar, puedo hacer una clase de Zumba mañana. Es decir, tengo maneras de balancear mi nutrición, pero un niño no. Todos tenemos derecho a saber qué hay en nuestra comida, especialmente para nuestros bebés.