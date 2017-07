Tú no tienes que tratarlo como si él fuera un spammer, pero necesitas ser clara y firme. Podrías poner algo así: "Siento que no he sido tan clara como debería haberlo sido, y eso no es justo para ti. Tengo que decirte que aunque he disfrutado mucho del tiempo que hemos estado juntos, no estoy en un momento para tener una relación formal. Lo mejor es que nos tomemos un tiempo, así que por favor, no te preocupes más por mí si no contesto a tus mensajes. Te deseo lo mejor". Cuando haces algo así estás siendo clara y no estás desapareciendo sin avisar.