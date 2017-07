El estudio de Hero puso de manifiesto que la diferencia entre los ricos y las personas más pobres de Estados Unidos no se reflejaba únicamente en su estado de salud. El país se situó en los primeros puestos de la disparidad en aquellas personas que no podían cuidarse porque no podían pagarse los tratamientos. En Filipinas, la brecha entre ricos y pobres era la más grande, pero Estados Unidos estaba en segundo lugar. Una de cada cinco personas con bajos ingresos señaló que tuvo que renunciar al tratamiento médico debido al costo.