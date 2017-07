Cada día de trabajo Rangel se despierta a las cuatro de la madrugada para tomar dos autobuses que la llevan desde la favela en la que vive hasta la fábrica en la que trabaja. Cuando llega de regreso a las dos de la tarde, no tiene mucho que hacer. "No paso las tardes cocinando, porque no tengo carne para sazonar, ni verduras para cortar" confiesa Ana Margarita .