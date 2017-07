Pero colocar a todas las especies de tardígrados en el mismo sitio era un defecto fatal del argumento, según el experto en estas criaturas William R. Miller. "No puedo decir nada de la física, pero no pueden decir nada de los animales", señaló. No todos los tardígrados residen en el agua. Algunas especies viven en musgo y líquenes en los árboles. Su variedad de hábitats se refleja en apodos como "oso de agua" y "cochinillo de musgo".