Utiliza el sentido común cuando se trata de seguridad: Addis se hace muchas preguntas sobre la seguridad. Su consejo: no beber demasiado, no caminar solo si el lugar no es seguro, no tengas miedo en gastar dinero en Uber (la información queda registrada y el viaje es rastreado, a diferencia de un taxi convencional) y confía en tu intuición. Ella reconoce que cuando viaja sola se siente más segura que cuando lo hace acompañada. "Lo mejor de viajar solo es que estás más activo y nadie te distrae. Aunque cuando saben que viajo sola, los lugareños me cuidan mucho más e incluso me invitan a comer con sus familias", agrega.