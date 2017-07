Si te gusta leer los libros de cocina más que hacer las recetas, tienes que leer a Ann Hodgman, una de las pocas autoras cuyas introducciones hacen reír a carcajadas. Su último libro, Vegan Food for the Rest of Us: Recipes Even You Will Love, no es una excepción y puedes verlo en el título, traducido como Comida vegana para el resto de nosotros: recetas que hasta a ti te gustarán. Ahí Hodgman, de 60 años, lleva su sentido del humor al tema vegano, algo que ella ha intentado hacer desde que, en 2009, se convirtió en vegetariana.