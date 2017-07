El arquitecto Herb Heiserman asegura que hoy en día los diseñadores se encuentran con dos retos: dueños de restaurantes ansiosos por maximizar el espacio y comensales que quieren disfrutar de más espacio, o tal vez no.

"No todo el mundo busca una zona privada. Para algunos los restaurantes es una extensión de su familia y no les importa estar pegados unos a otros", dice Heiserman, que ahora dirige Streetsense, dedicada a la construcción de restaurantes.