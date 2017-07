No se trata de arrancar una inmensa roca para ver qué es lo que está pasando. En toda la serie se ven muchas referencias a la era Trump, no hay duda, pero hay algo que ignora. Por ejemplo no se hablan de las marchas de las mujeres para reivindicar sus derechos, la oleada de llamadas a las oficinas del Congreso o la aparición de nuevos candidatos potenciales. Tras House of Cards uno tiene la certeza de que la política es tan solo una fase del juego. Realmente nadie se preocupa por nada, a menos que alguien pueda beneficiarse de alguna medida.