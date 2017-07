Una de las cosas que se desprenden de este análisis, además de vincular la cultura corporativa con el hecho de ser un directivo muy bien valorado, es que los jefes que están muy bien pagados no aseguran que sus empleados los valoren bien, sino al contrario. "No importa qué resultados has obtenido, lo que encontramos es un vínculo negativo entre el pago y las valoraciones de los directivos".