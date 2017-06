Para mí esto suena más a embajada cultural que a apropiación. Y nos guste o no —como Francis Lam señaló hace varios años para The New York Times— los chefs nacidos en Estados Unidos tienen un acceso más fácil a los medios de comunicación que sus pares extranjeros. Ellos tienen, en otras palabras, la capacidad de cantar las alabanzas de la comida mexicana, tailandesa, Sichuan o cualquier otra que amen. Hay un poder en eso, que no debe ser desechado sin más trámite por aquellos que se apuran en criticar la apropiación cultural a cada paso.