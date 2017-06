Los tíos no necesariamente tienen que tener un parentesco de sangre para ser influyentes. A lo largo de los años he asumido el papel de tía con varias niñas con las que no estoy relacionada. Cuando hablo con ellas, estas hermosas niñas recuerdan los momentos divertidos que pasaron conmigo. Por ejemplo, hace un tiempo llevé a la hija de 8 años de un buen amigo a conocer la playa. Ahora tiene 14 años y todavía me pide a mí, antes que a su madre, que la lleve a la playa.