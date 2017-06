Cuando trate con tu jefe, el departamento de Recursos Humanos no puede "jugar al doctor" en absoluto, dice Declan Leonard, de la firma de abogados, Berenzweig Leonard. Es posible que tu diagnóstico sea el correcto, pero el empleador se tiene que concentrar en el comportamiento observable del empleado, no especular. Si tu jefe le dice al empleador que tiene un impedimento médico, según la Ley de Discapacitados de Estados Unidos (ADA) deberá recibir facilidades razonables, como recordatorios digitales o un planificador personal para que pueda realizar sus funciones. Pero la ADA no le ofrece ninguna protección si tu jefe no es capaz de realizar sus funciones esenciales con o sin facilidades razonables.