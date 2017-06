Se cree además que los niños no aprenderán a ser independientes, a tener confianza en sí mismos y a resolver conflictos si los adultos intervienen en sus peleas con sus compañeros de clase. Pero pregúntenle a cualquiera si aprendió a resolver conflictos por no involucrar deliberadamente a los adultos, y la respuesta de la mayoría de la gente probablemente sea no. En lugar de eso, los niños aprenden a excluir a los adultos. Aprenden que los adultos no quieren o no deben saber acerca de las cosas malas en sus vidas.