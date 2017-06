Para empeorar las cosas, los consumidores no conocen los riesgos de los altos niveles de cafeína que contiene estos productos. Las etiquetas de nutrición no tienen la obligación legal de incluir información sobre el contenido de cafeína: una omisión crítica y potencialmente mortal. Muchos productores de bebidas energizantes han comenzado a modificar sus etiquetas de manera voluntaria, pero no es algo uniforme y no proporcionan información adecuada para asegurar que los consumidores entiendan el nivel de riesgo. Las etiquetas son un primer paso, necesario pero insuficiente.