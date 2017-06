"La habilidad del gobierno de Trump para repetir sus errores es impresionante", aseguró Jim O'Hara, director de promoción de salud del Center for Science in the Public Interest (Centro de Ciencia para el Interés Público). "Al igual que en el retraso del etiquetado de los menús, este gobierno les niega a los consumidores la información que necesitan para tomar decisiones importantes, y lleva el caos a la industria alimentaria".