Poco después de comenzar mi primer año de universidad, mi madrastra empacó todas sus cosas en el auto y se fue a Florida para estar con un amante que había conocido por Internet. Después de unos días, ya en su nueva vida, llamó para explicar por qué se fue. "Haberme ido para Florida", dijo ella, "es como para ti haberte ido a la universidad". Al principio, como lo había hecho tantas veces antes, intenté hacer que su excusa sonara irracional en mi cabeza. Pero no pude hacerlo y fue cuando me di cuenta que no tenía que volver a hacerlo, si no quería. Durante el amorío de mi madrastra, encontré una salida a la disfunción familiar que nos rodeaba. Desde ese punto en adelante, me di permiso de decirle que no a cualquier familiar o reunión que pusiera en riesgo mi seguridad o salud mental.