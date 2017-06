No era nuestra primera experiencia viviendo en comunidad. Mi marido y yo lo preferimos, en realidad, tanto en vacaciones como en nuestra vida cotidiana. Mi hermana vive con nosotros parte del tiempo, entre sus viajes de trabajo al extranjero. Nuestros vecinos saben que no necesitan invitación para venir a cenar, siempre y cuando no les importe que hagamos lo mismo. Los fines de semana solemos ir de camping o alquilamos una vieja cabaña e invitamos a media docena de familias a compartir el tiempo y el espacio con nosotros en el bosque.