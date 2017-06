Una de las pacientes corría maratones antes de que su cáncer la confinara a una cama. "Ella no se reconocía a sí misma así", dijo Li. Otro paciente, un profesor universitario, identificó su intelecto como la cualidad propia que más valoraba: "Tenía un tumor cerebral y no quería llegar al punto de perder el control de su propia mente, no poder pensar claramente y no estar presente".