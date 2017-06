Los hallazgos, publicados esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences, muestran por primera vez que la columna vertebral era similar a la humana en cuanto a su numeración y segmentación. Aunque saben que incluso especies más antiguas eran bípedas, los investigadores dijeron que las vértebras fosilizadas de Selam son la única prueba de adaptaciones bípedas en una columna homínida de la antigüedad.