Si el novio deja a una persona, el algoritmo la guiará por la etapa de la pena, ayudándole a negar lo sucedido con la canción "Don't Wory, Be Happy" de Bobby McFerrin, luego atizará su ira con "You Oughta Know" de Alanis Morissette, le animará a negociar con "Ne me quitte pas" de Jacques Brel y "Come Back and Stay" de Paul Young, y le dejará caer en el pozo de la depresión con "Someone Like You" y "Hello" de Adele. Finalmente, le ayudará a aceptar la situación con "I Will Survive" de Gloria Gaynor y "Everything's Gonna Be Alright" de Bob Marley.