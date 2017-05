Su poema "The Clerk's Tale", que detalla sus días en Brooks Brothers—"Tengo 33 años y trabajo en una tienda cara, vendo trajes a hombres a los que llamo 'señor'"— fue publicado en la revista The New Yorker, en el número del 16 de junio de 2003. Al año siguiente el poema premiado dio título a su primera colección de poesía, seguida por un segundo volumen The Road To Emmaus, en 2014.