Esto significa que es posible que los productos no contengan bacterias vivas, o incluso el tipo y la cantidad de cepas bacterianas indicadas en la etiqueta. "No hay manera de confirmar que lo que está en el listado es lo que está en la caja, ni que es seguro y útil, ni que le ayudará", afirmó Purna Kashyap, médico y profesor asistente de medicina de la Clínica Mayo. Por ejemplo, en 2015 un examen de 16 productos probióticos halló que sólo uno de ellos contenía la cepa bacteriana mencionada en la etiqueta. "En este momento no podemos predecir quién se va a sentir mejor y quién no", dijo Kashyap.